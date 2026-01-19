Beylikdüzü Belediyesi Ekiplerinden Yoğun Kar Mesaisi - Son Dakika
Beylikdüzü Belediyesi Ekiplerinden Yoğun Kar Mesaisi

19.01.2026 15:33  Güncelleme: 16:55
Beylikdüzü Belediyesi, kar yağışı nedeniyle ilçe genelinde kar küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştirmekte, ayrıca sosyal destek hizmetlerini sürdürüyor. İhtiyaç sahiplerine sıcak yemek ve sağlık hizmetleri sunulurken, sokak hayvanlarına da bakım yapılıyor.

(İSTANBUL) - Beylikdüzü Belediyesi, kar yağışı nedeniyle vatandaşların herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması için ilçe genelinde kar küreme ve tuzlama çalışmaları ile sosyal destek hizmetlerini sürdürüyor.

Kentte etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle tüm birimleriyle teyakkuzda olan Beylikdüzü Belediyesi, ilçe sakinlerinin günlük hayatının aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ana arterler, cadde ve sokaklar, yaya yolları, üst geçitler, kamu kurumları çevresi ile hastane ve okul yollarında kar küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Özellikle gece saatlerinde oluşabilecek buzlanmaya karşı önlemler artırılırken, ilçenin dört bir yanında tuzlama çalışmaları devam ediyor. Kolay ulaşılabilir noktalarda tuz stokları oluşturulurken, talep eden site ve kurumlara da tuz desteği sağlanıyor.

Sosyal destek çalışmaları kesintisiz sürüyor

İhtiyaç sahiplerine sunulan sıcak yemek desteği ile hasta nakil ve sağlık hizmetleri de kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Bununla birlikte Beylikdüzü Belediyesi Metrobüs Durağı'nda sıcak çorba ikramı gerçekleştiriliyor. Öte yandan, sokak hayvanlarına yönelik tıbbi müdahale ve bakım hizmetleri de yürütülüyor.

Çağrı merkezi 7/24 hizmette

Belediye'ye bağlı ekipler sahada aktif olarak çalışırken, vatandaşlardan gelen talepler de belediyenin çağrı merkezi ve saha ekipleri aracılığıyla hızlıca değerlendiriliyor. İlçe sakinleri, '444 09 39' numaralı çağrı merkezi veya sosyal medya hesapları üzerinden her türlü talep ve bildirimlerini iletebiliyor.

Kaynak: ANKA

