Beylikdüzü Belediyesi'nin Afet Farkındalık Eğitimleri Devam Ediyor

14.02.2026 10:47  Güncelleme: 12:47
Beylikdüzü Belediyesi, afetlere karşı bilinçli bir toplum oluşturmak amacıyla ilçede farkındalık eğitimleri düzenliyor. Eğitimler, okullardan kamu kurumlarına kadar geniş bir kesime ulaşarak, afet öncesi, anı ve sonrasında yapılması gerekenleri kapsıyor.

(İSTANBUL)- Beylikdüzü Belediyesi, afetlere karşı bilinçli ve hazırlıklı bir toplum oluşturmak amacıyla afet farkındalık eğitimlerini ilçe genelinde sürdürüyor. Okullardan kamu kurumlarına kadar geniş bir kesime ulaşan eğitimlerde; afet öncesi, anı ve sonrasında yapılması gerekenler detaylı olarak anlatılıyor.

Beylikdüzü Belediyesi, başta deprem olmak üzere afetlere karşı toplumsal bilinç ve farkındalığı artırmak amacıyla ilçe genelinde afet farkındalık eğitimleri düzenlemeye devam ediyor. Okullar başta olmak üzere kamu kurumları, sivil alanlar ve toplumun farklı kesimlerine yönelik gerçekleştirilen eğitimlerde; afet öncesinde alınması gereken önlemler, afet anında doğru davranış biçimleri ve afet sonrasında yapılması gerekenler detaylı ve uygulamalı bir şekilde katılımcılara aktarılıyor.

Başvurular internet adresi üzerinden

Belediye'nin, afetlere karşı dirençli bir kent oluşturma vizyonu doğrultusunda yürüttüğü bu eğitimler aracılığıyla bireylerin ve toplumun afetlere karşı hazırlık düzeyinin artırılması, doğru bilgiye erişimin güçlendirilmesi ve afet anlarında panik yerine bilinçli hareket edebilen bir toplum yapısının oluşturulması hedefleniyor. Afet farkındalık eğitimi almak isteyen vatandaşlar başvurularını, 'hazir.beylikduzu.istanbul' adresi üzerinden gerçekleştirebiliyor. Diğer eğitim başvuruları ve afetlere ilişkin bilgilere de aynı adres üzerinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: ANKA

Beylikdüzü Belediyesi, Yerel Haberler, Güncel, Kamu, Son Dakika

