Beylikdüzü'nde Atık Yağlar Hediye Çekine Dönüşüyor

HABER: Özge Altunsu Özkan

(İSTANBUL) - Beylikdüzü Belediyesi'nin bitkisel atık yağların çevreye zarar vermesini önlemek ve geri dönüşümü teşvik etmek amacıyla yaşama geçirdiği kampanya kapsamında atık yağlarını belediye ekiplerine teslim eden vatandaşlara hediye çeki verilecek.

Beylikdüzü Belediyesi, çevreyi korumak ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarını teşvik etmek amacıyla yeni bir kampanya başlattı. İlçedeki işletmelerle iş birliği içerisinde yürütülen uygulama kapsamında atık yağlarını belediye ekiplerine teslim eden vatandaşlara hediye çeki verilecek.

Çevre kirliliğinin önlenmesi ve geri dönüşüm bilincinin artırılması amacıyla hayata geçirilen proje ile kullanılmış bitkisel atık yağların doğaya karışmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Kampanya doğrultusunda vatandaşlar, evlerinde biriktirdikleri atık yağları teslim ederek hem çevre kirliliğinin önlenmesine katkı sağlayacak hem de ekonomik kazanç elde edecek.

Proje kapsamında 5 litre kullanılmış bitkisel atık yağ teslim edenlere 125 TL, 10 litre atık yağ teslim edenlere ise 250 TL değerinde hediye çeki verilecek.

Atık yağlar adresten toplanacak

Atık yağ teslim etmek isteyen vatandaşlar, 444 09 39 numaralı çağrı merkezini arayarak talep oluşturabilecek. Talep üzerine belediye ekipleri, atık yağları vatandaşların adreslerinden teslim alacak ve tutanak karşılığında hediye çeklerini teslim edecek.