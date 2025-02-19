Beylikdüzü Belediyesi'nden Çocuklara Yönelik Doğa ve Sanat Projesi - Son Dakika
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Beylikdüzü Belediyesi'nden Çocuklara Yönelik Doğa ve Sanat Projesi

Beylikdüzü Belediyesi, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen 'Çocukça Veysel: Veyselce Çocuklar: Doğamızı Koruyoruz' projesinde ortak oldu. Proje ile 7-15 yaş arasındaki engelli ve engelsiz çocuklar, kültür ve sanat yoluyla birlikte yaşamayı öğreniyor.

19.02.2025 11:59  Güncelleme: 13:12
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(İSTANBUL)- Beylikdüzü Belediyesi, Aşık Veysel Kültür Derneği'nin Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen "Çocukça Veysel: Veyselce Çocuklar: Doğamızı Koruyoruz" projesinin paydaşlarından biri oldu. Kültür-sanat yoluyla çocuklarda doğa ve insan sevgisinin güçlendirilmesini hedefleyen projenin detayları, düzenlenecek tanıtım toplantısında kamuoyu ile paylaşılacak.

Beylikdüzü Belediyesi, Aşık Veysel Kültür Derneği'nin, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Sivil Katılım Hibe Programı kapsamında desteklenen "Çocukça Veysel: Veyselce Çocuklar: Doğamızı Koruyoruz" projesinin ortaklarından biri oldu. Türkiye Sakatlar Derneği Beylikdüzü Şubesi'nin de ortakları arasında yer aldığı proje, kültür ve sanat yoluyla çocuklarda doğa ve insan sevgisinin güçlendirilmesini hedefliyor. Proje ile kültür ve sanat etkinliklerine katılma fırsatı olmayan, 7-15 yaş arasındaki görme ve işitme engeli çocuklarla engeli olmayan çocukların; kültür ve sanat yoluyla bir arada yaşama, birlikte eğitim alma, üretme, oyun ve arkadaşlık ilişkileri geliştirmeleri sağlanacak.

Proje detayları kamuoyu ile paylaşılacak

Yerel yönetimlerin STK'larla iş birliği içerisinde olmasının önemini bir kez daha ortaya koyan projenin tanıtım toplantısı, 20 Şubat Perşembe günü (yarın) saat 10.00'da Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Trakya Salonu'nda gerçekleşecek. Programa, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Aşık Veysel Kültür Derneği Başkanı Mustafa Özarslan ve STK temsilcileri katılacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Beylikdüzü Belediyesi'nden Çocuklara Yönelik Doğa ve Sanat Projesi - Son Dakika

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