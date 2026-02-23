Beylikdüzü Belediyesi'nden İlçe Genelindeki İşletmelerde Yoğun Denetim - Son Dakika
Beylikdüzü Belediyesi'nden İlçe Genelindeki İşletmelerde Yoğun Denetim

23.02.2026 12:32  Güncelleme: 12:43
Beylikdüzü Belediyesi, ilçede faaliyet gösteren restoran, fırın ve kafelere yönelik hijyen denetimlerini sürdürüyor. Denetimlerde işletmelerin ruhsatları, hijyen koşulları ve iş yeri düzeni kontrol ediliyor.

(İSTANBUL) - Beylikdüzü Belediyesi, ilçe genelinde faaliyet gösteren işletmelere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Ruhsat, iş yeri düzeni ve hijyen kriterlerini kapsayan denetimlerle hem vatandaşların sağlığı korunuyor hem de işletmelerin mevzuata uygun şekilde hizmet vermesi sağlanıyor.

Beylikdüzü Belediyesi, ilçe genelinde faaliyet gösteren restoran, fırın ve kafelere yönelik rutin denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Vatandaşların sağlıklı ve güvenli ortamlarda hizmet almasını amaçlayan çalışmalar kapsamında iş yerleri titizlikle inceleniyor.

Belediye ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde işletmelerin ruhsat belgeleri, iş yeri açma ve çalışma koşulları ile hijyen standartları kontrol ediliyor.

Özellikle mutfak alanlarının temizliği, gıda saklama koşulları, çalışan personelin hijyen kurallarına uygunluğu ve işletme düzeni detaylı şekilde değerlendiriliyor. Kurallara uygun faaliyet gösteren işletmelere teşekkür edilirken, eksiklik tespit edilen iş yerlerine gerekli uyarılar yapılarak mevzuat çerçevesinde işlem uygulanıyor.

Halk sağlığının korunmasının öncelikli olduğu denetimler belirli periyotlarla ve şikayetlere bağlı olarak aralıksız devam edecek.

