Beylikdüzü'nde Özel Bireyler Teknolojiyle Güçleniyor

(İSTANBUL) - Beylikdüzü Belediyesi, Otizm Farkındalık Günü kapsamında özel bireyleri robotik kodlama eğitimiyle buluşturdu. Beylikdüzü Engelsiz Robotik Kodlama Takımı'nın katıldığı programda, katılımcılar hem teknik hem bilişsel becerilerini geliştirme fırsatı yakaladı. İlçe belediyeleri arasında belediye destekli olarak ilk kez hayata geçirilen bu uygulama, özel bireylerin teknolojiyle buluşmasına öncülük etmesi açısından dikkati çekti.

Beylikdüzü Belediyesi'nin "Çocuklar bilim ve sanatla buluşsun, bu topraklar yeni Aziz Sancarlar çıkarsın" sloganıyla hayata geçirdiği Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezi, Otizm Farkındalık Günü kapsamında anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Belediye bünyesinde faaliyet gösteren "Beylikdüzü Engelsiz Robotik Kodlama Takımı", merkezde bir araya gelerek robotik kodlama eğitimi aldı. İlçe belediyeleri arasında belediye destekli olarak ilk kez hayata geçirilen bu uygulama, özel bireylerin teknolojiyle buluşmasına öncülük etmesi açısından dikkati çekti. Programda katılımcılar, robotik kodlama eğitiminin yalnızca teknik beceriler kazandırmakla sınırlı olmadığını, aynı zamanda dikkat, odaklanma ve analitik düşünme becerilerini de geliştirdiğini deneyimleme fırsatı buldu.

İlk etapta çevrim içi olarak başlayıp ardından merkezde yüz yüze devam eden uygulamalı çalışmalarda, sosyal etkileşimin güçlendiği ve bireylerin kendilerini ifade etme becerilerinin desteklendiği gözlemlendi. Beylikdüzü Belediyesi'nin hayata geçirdiği bu çalışmalar, özel bireylerin toplumsal yaşama katılımını artırırken eğitimden teknolojiye uzanan alanda fırsat eşitliğini güçlendiriyor.