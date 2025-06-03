Beylikdüzü Belediyesi'nden YKS Hazırlığı için Motivasyon Kampı

(İSTANBUL) – Beylikdüzü Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrencilere yönelik motivasyon kampı düzenledi. Cumhuriyet Doğa ve İzcilik Kampı'nda gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, doğayla iç içe bir ortamda hem stres attı hem de uzmanlardan sınava dair bilgi aldı.

Beylikdüzü Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrencilere yönelik motivasyon kampı düzenledi. Cumhuriyet Doğa ve İzcilik Kampı'nda gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, doğayla iç içe bir ortamda hem stres attı hem de uzmanlardan sınava dair bilgi aldı. Belediyenin hazırlık kurslarına katılan öğrenciler, iki gün süren YKS Gençlik Kampı kapsamında iki grup halinde ağırlandı. Müzik dinletileri, çeşitli ikramlar ve etkinliklerle keyifli zaman geçiren adaylar, kamp boyunca sınav sürecine ilişkin merak ettikleri konularda da bilgilendirildi.

" TYT süreyi, AYT bilgiyi ölçüyor"

Eğitim danışmanı Göksel Gökçe, Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) zamanı yönetme, Alan Yeterlilik Testi'nin (AYT) ise bilgi ölçme odaklı olduğunu vurguladı. Gökçe, "Son yıllarda hukuk ve psikoloji bölümlerine rağbet arttı. Ancak şunu bilmekte fayda var ki, klinik psikolog olmak için yüksek lisans eğitimini de tamamlamanız gerekiyor. Ayrıca yapay zeka uygulamaları geliştikçe hukuk alanında kariyer planlayanların işleri zorlaştıracaktır" dedi.

"Sosyal bağlam devamlılığı çok önemli"

Uzman psikolog Tuğçe Seçkin Esmeray da sınav öncesi stresin doğru yönetilmesi gerektiğine dikkat çekti. "Sosyal bağlam devamlılığı çok önemli" diyen uzman psikolog "Ailenize ve arkadaşlarınıza da vakit ayırın. Tabii uyku, beslenme ve egzersiz de önemli. Sınav günü fazla aç ya da fazla tok olmamalısınız. Yumurta ve ceviz ile hafif bir kahvaltıyı öneriyoruz. Mesela o gün salona erken gitmek, orayı gezmek, mekana alışmak stresinizi azaltacaktır" değerlendirmesinde bulundu.