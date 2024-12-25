Beylikdüzü Kış Festivali Başladı - Son Dakika
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Beylikdüzü Kış Festivali Başladı

Beylikdüzü Kış Festivali Başladı

Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenen Kış Festivali, Yaşam Vadisi 1. Etap'ta ziyarete açıldı. Festival alanında buz pisti, hediyelik stantlar ve çeşitli yiyecek-içecek seçenekleri yer alıyor. 30 Aralık'a kadar sürecek etkinlikler kapsamında canlı müzik ve çocuk tiyatrosu gibi aktiviteler de bulunacak.

25.12.2024 12:00  Güncelleme: 12:07
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(İSTANBUL)- Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenen "Beylikdüzü Kış Festivali" başladı. Beylikdüzü Yaşam Vadisi 1. Etap'ta kurulan festival alanında buz pisti, hediyelik eşya stantları ve yiyecek-içecek alanları ziyaretçileri bekliyor.

Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenen "Beylikdüzü Kış Festivali" başladı. Yaşam Vadisi 1. Etap içerisinde ışıklar ve süslemelerle donatılan festival alanı, ilk gününden vatandaşların ilgisini topladı. Buz pisti, hediyelik ürünler ve yiyecek-içecek stantlarının da yer aldığı alan, 30 Aralık 2024 tarihine kadar 19.00 - 22.00 saatleri arasında açık olacak. Vatandaşlar, festival alanını ziyaret ederek hem keyifli vakit geçirme hem de yeni yıl coşkusunu paylaşma fırsatı yakalayacak.

Festival programı dolu dolu

Festival programı kapsamında ayrıca; 27 Aralık cuma günü Neslişah ve İbrahim ile Canlı Müzik, 28 Aralık cumartesi günü Beylikdüzü Belediyesi Çocuk Tiyatrosu ile Göktuğ Gülsoy ve Ekibi ile Canlı Müzik, 29 Aralık pazar günü ise Yasin Aktaş canlı müzik performansıyla sahnede olacak. Çeşitli etkinliklerin de olacağı festival, 30 Aralık'ta sona erecek.

Başkan Çalık'tan yeni yıl mesajı

Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Kentimizde düzenlediğimiz Beylikdüzü Kış Festivali' ile komşularımızı bir araya getiriyoruz. Yılın tüm yorgunluğunu atmak ve keyifli vakit geçirmek için Yaşam Vadisi'nin giriş noktasında kurduğumuz festival alanına tüm komşularımızı bekliyoruz. 2025 yılının ülkemize ve dünyaya, başta sağlık olmak üzere barış ve refah getirmesini diliyorum. Herkes için mutlu ve huzurlu bir yıl olsun" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Beylikdüzü Kış Festivali Başladı - Son Dakika

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