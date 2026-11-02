Beylikdüzü Meclisinde tapu kaydı uyuşmazlığı 21 Sayıştay bulgusu arasında tartışıldı - Son Dakika
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Beylikdüzü Meclisinde tapu kaydı uyuşmazlığı 21 Sayıştay bulgusu arasında tartışıldı

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Beylikdüzü Meclisinde Sayıştay'ın 21 bulgusundan tapu kayıtlarına ilişkin olanı tartışıldı. AK Partili Abuş kayıtların tutmadığını söyleyip 'malımızın sayısını bilmiyoruz' derken, Başkan Vekili Çebi sorunun Tapu Müdürlüğünün birleştirme yapamamasından kaynaklandığını belirtti.

Beylikdüzü Belediye Meclisinde, belediyenin işlemlerine ilişkin Sayıştay raporlarında tespit edilen bulgular arasında yer alan ilçedeki tapu kayıtları konusu gündeme geldi.

Belediyenin kasım ayı 1. oturumu, Belediye Başkan Vekili Önder Serkan Çebi'nin başkanlığında yapıldı.

AK Parti Grup Başkanvekili Tahir Abuş, burada yaptığı açıklamada, belediyenin işlemlerine ilişkin hazırlanan Sayıştay raporlarında toplam 21 bulgunun tespit edildiğini söyledi.

Bu bulgulardan birinin tapu kayıtlarına ilişkin olduğunu belirten Abuş, "Sayıştay, 'Tapu kayıtları incelendiğinde belediye kayıtlarıyla birbirini tutmuyor' diyor. Bu nasıl bir şey biliyor musunuz arkadaşlar? Malımızın sayısını bilmiyoruz. Kontrolsüzlük olur, açıklar olur, eksiklikler olur. Malının, aracının, tapularının sayısını bilmeyen bir yönetim başarılı olabilir mi? Olamaz arkadaşlar." ifadesini kullandı.

"Tapu Müdürlüğünün yapamadığı birleştirmeden kaynaklı"

Bunun üzerine konuşan Beylikdüzü Belediye Başkan Vekili Çebi ise "Belediyemiz 3 beldenin birleşiminden oluşan bir ilçe. Birçok parselde farklı farklı belediyelerin hissedar olduğu tapular var. Dolayısıyla bu birleştirmeyi tapunun yapması lazım aslında. Yoksa bizde hepsi kayıtlıdır. Sayıştayın dikkati çektiği husus Tapu Müdürlüğünün yapamadığı birleştirmeden kaynaklı." diye konuştu.

Kaynak: AA
BeylikdüzüSayıştayPolitikaGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Beylikdüzü Meclisinde tapu kaydı uyuşmazlığı 21 Sayıştay bulgusu arasında tartışıldı - Son Dakika
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