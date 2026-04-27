Beylikdüzü'nde 23 Nisan Coşkusu Dört Güne Yayıldı

(İSTANBUL) - Beylikdüzü Belediyesi, bu yıl 11'incisini düzenlediği "Beylikdüzü 23 Nisan Çocuk Şenliği" ile yüzlerce çocuğu ve aileyi bir araya getirdi.

Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenen "Beylikdüzü 23 Nisan 11. Çocuk Şenliği", 23-26 Nisan 2026 tarihleri arasında ilçenin dört farklı noktasında çocuklara ve ailelerine bayram sevincini doyasıya yaşattı. Yaşam Vadisi, Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Kültür ve Sanat Merkezi, Yakuplu Kent Ormanı ve Gürpınar 100. Yıl Kent Ormanı'nda gerçekleşen atölyeler, sahne gösterileri ve eğlenceli aktiviteler büyük ilgi gördü.

Çocuklar; teknoloji alanlarından spor etkinliklerine, yaratıcı atölyelerden sahne performanslarına kadar uzanan geniş bir programla keyifli anlar yaşadı. Toplam 200'e yakın atölye ve çok sayıda etkinliğin yer aldığı şenlikte çocukların yaratıcılığı ve neşesi ön plana çıkarken, aileler de çocuklarıyla birlikte eğlenceli zaman geçirme fırsatı buldu.

Beylikdüzü Belediyesi müdürlüklerinin stantlarında da ilçe halkına bilgilendirmeler yapıldı.