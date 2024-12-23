Beylikdüzü\'nde AMNAH Konteyner Gemisi Yan Yattı

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Beylikdüzü Ambarlı Mardaş Limanı'nda AMNAH isimli konteyner gemisi yan yattı. Geminin yan yattığı anlar kameraya yansıdı.

Konuyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Açıklama, "Ambarlı Mardaş Limanı'nda yan yatan AMNAH isimli konteyner gemisinin personelinin tahliye edilmiş olduğu ve geminin etrafına liman görevlilerince yüzer bariyer serilmiş olduğu bilgisi üzerine botumuz dönüşe geçti" denildi.