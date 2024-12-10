Beylikdüzü'nde 'Balıkçı Kenan' Restoranı'nın Girişi Bariyerle Kapatıldı - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde 'Balıkçı Kenan' Restoranı'nın Girişi Bariyerle Kapatıldı

Beylikdüzü\'nde \'Balıkçı Kenan\' Restoranı\'nın Girişi Bariyerle Kapatıldı

Beylikdüzü'nde bulunan 'Balıkçı Kenan' restoranının girişi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yol genişletme çalışmaları kapsamında kapatıldı. Restoran sahibi Kenan Balcı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi ve yaşanan sorunları aktardı.

10.12.2024 15:42  Güncelleme: 15:48
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Derya EVREN KORKMAZ-Emir Efe BENLİOĞLU/İSTANBUL, - BEYLİKDÜZÜ'nde Kenan Balcı'nın sahibi olduğu 'Balıkçı Kenan' isimli restoranın girişi bariyerle kapatıldı. Duruma tepki gösteren Kenan Balcı " Dokuz senedir Ekrem İmamoğlu'nun zulmü bitmiyor. 5 tane dükkanımıza darbe yapıldı. Bir tanesini tamamen yok etti kapattı. 4 tanesine de akla gelmeyen yöntemler deniyor. Siyah yüzünü gösterdiği için Ekrem İmamoğlu'na çok teşekkür ederiz" dedi.

Beylikdüzü'nde Kenan Balcı'nın sahibi olduğu 'Balıkçı Kenan' isimli restoranın otopark alanında, İBB'nin yol genişletme çalışmaları kapsamında 18 Kasım'da kazı çalışması başlatıldı. İddiaya göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yol genişletme çalışması başlatmak için 2021 yılında istimlak edilen otopark alanı için İBB ile Kenan Balcı arasında fiyat anlaşmazlığı yaşandı ve konu mahkemeye taşındı. Beylikdüzü Vira Kavşağı üzerinde bulunan ve işletmesi yine Kenan Balcı'ya ait olan başka bir restoranın girişi yol çalışması yapılacağı söylenerek Beylikdüzü Belediyesi ekipleri tarafından bariyerlerle kapatıldı. Duruma tepki gösteren Kenan Balcı basın mensuplarına açıklama yaptı.

'BALIKÇI KENAN'IN CEPHESİNİ AÇMAMAKTA ISRAR ETTİLER'

Kenan Balcı "Dokuz senedir Ekrem İmamoğlu'nun zulmü bitmiyor. 5 tane dükkanımıza darbe yapıldı. Bir tanesini tamamen yok etti kapattı. 4 tanesine de akla gelmeyen yöntemler deniyor. Siyah yüzünü gösterdiği için Ekrem İmamoğlu'na çok teşekkür ederiz. Bize balık ve balık ekmek satabilir ruhsatı vermiş. Hangi adresten vermiş. Çayırbaşı Sokak adresinden vermiş. 2 ruhsat arasında 1 sene yok, 8 ay arayla 2 tane ruhsat vermiş. Çayırbaşı Sokak dükkan 1, Çayırbaşı Sokak dükkan 2, Çayırbaşı Sokak dükkan 3. Saygıdeğer arkadaşlar, 8 sene önce devletimizin verdiği yapı kayıt belgesi, 454 ada 1 parselde üç tane yapı var. Hepsi de Çayırbaşı Sokak A, Çayırbaşı Sokak B, Çayırbaşı Sokak C demiş. Bunu ben demiyorum kadastro müdürlüğü, devletimiz demiş. Ekrem İmamoğlu ne yapmış bölgenin haritasını yapmış, haritada batı Trakya bulvarı Çayırbaşı Sokak ve Balıkçı Kenan tesisleri... Ben belirlememişim, devlet belirlemiş. Çayırbaşı Sokak 800 metrelik bir sokak, bu sokağın 600 metrelik kısmını açmışlar, Balıkçı Kenan'ın cephesini açmamakta ısrar ettiler. 8 senedir biz bu haldeyiz. Biraz sonra dükkana nasıl geçiş yaptığımızı size göstereceğim. Balıkçı Kenan'ın ne yapması lazım?" dedi. Kenan Balcı, iş yerine girmek için sokağın etrafına konulan tahta bariyerlerin üzerinden atladıklarını ifade ederek o anları gösterdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Beylikdüzü'nde 'Balıkçı Kenan' Restoranı'nın Girişi Bariyerle Kapatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beylikdüzü'nde 'Balıkçı Kenan' Restoranı'nın Girişi Bariyerle Kapatıldı - Son Dakika
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