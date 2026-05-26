Beylikdüzü'nde bayram hazırlıkları tamam

Beylikdüzü Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde ilçe genelinde yürüttüğü hazırlık çalışmalarını tamamladı. İbadethaneler, mezarlıklar ve şehit mezarlıkları, bakım ve temizlik çalışmalarıyla ziyarete hazır hale getirildi.

Vatandaşların bayram ziyaretlerini huzurlu, güvenli ve sağlıklı bir ortamda gerçekleştirebilmesi amacıyla yürütülen çalışmalarda, belediye ekipleri özellikle yoğun ziyaret edilen mezarlıklarda çalışmalarını titizlikle sürdürdü.

Öte yandan, bakım ve temizlik çalışmalarının yanı sıra her bayram olduğu gibi bu bayram da Yakuplu Mezarlığı, Kavaklı Eski Mezarlık, Kavaklı Yeni Mezarlık ve Gürpınar Mezarlığı'nda Kur'an-ı Kerim okutularak, mezarlıklar duasız bırakılmadı.

BAŞKAN VEKİLİ ÖNDER, PERSONELLE BAYRAMLAŞTI

Bayram öncesinde belediye çalışanlarıyla bir araya gelen Belediye Başkan Vekili Önder Serkan Çebi tüm çalışma arkadaşlarının Kurban Bayramı'nı kutlayarak, birlik ve dayanışma vurgusu yaptı. Çebi bayram mesajında ise şu ifadelere yer verdi:

"Bir Kurban Bayramı'na daha birlikte ulaşmanın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Bayramınızı en içten duygularımla kutluyor; bu anlamlı günlerin kentimize, ülkemize ve tüm insanlığa barış, huzur ve dayanışma getirmesini diliyorum. Bayramlar; paylaşma, yardımlaşma ve komşuluk bağlarının güçlendiği özel zamanlardır. Bizler de Beylikdüzü'nde, birlik ve beraberliğimizi daim kılmak, komşuluk hukukumuzu güçlendirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Bu bayrama da yine buruk giriyoruz. Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Murat Çalık, ne yazık ki bu bayramda da aramızda değil. Tüm bu zorluklara rağmen Başkanımız, dimdik ayakta, direncini ve kararlılığını koruyor. Başkanımız Mehmet Murat Çalık'ın selamını ve sevgisini sizlere iletiyor; onun, siz değerli komşularımızın bayramını kutladığını bilmenizi istiyorum. Sevginin, hoşgörünün ve kardeşliğin eksilmediği nice bayramlara hep birlikte erişmek dileğiyle. Kurban Bayramınız kutlu olsun."