Beylikdüzü'nde Cinayet: Gözaltı

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Beylikdüzü'nde aralarında gönül ilişkisi olan Özbekistan uyruklu kadını öldürdüğü, 2 kişiyi de yaraladığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Şüphe M.G (54), dün akşam saatlerinde kendisini aldattığından şüphelendiği Özbek Z.D'nin (49) bakıcı olarak çalıştığı Pınartepe Mahallesi'ndeki villaya gitti.

Burada önce tartıştığı Z.D'yi, ardından evde bulunan M.Ö ve T.Ö'yü bıçaklayan zanlı olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Z.D'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı oldukları anlaşılan M.Ö. ve T.Ö. ambulansla götürüldükleri hastanede tedavi altına alındı.

Olayın ardından çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerinden şüphelinin kimliğini tespit etti.

Daha önce iki suçtan sabıkası olduğu belirlenen M.G, polis ekiplerince Küçükçekmece'de yakalandı.

Şüphelinin emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.