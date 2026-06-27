Beylikdüzü'nde Çöken Yolda Kamyon Mahsur Kaldı

Beylikdüzü'nde çöken yolda mahsur kalan kum yüklü hafriyat kamyonu, çekici yardımıyla çıkarıldı.
Yakuplu Mahallesi Kervansaray Caddesi'nde kum yüklü hafriyat kamyonunun geçtiği yolda çökme meydana geldi.
Kamyonun arka tekerleri yolda oluşan çukura düştü.
Çevrede güvenlik önlemi alınırken kamyon çekici yardımıyla çıkarıldı.
Daha sonra yolda onarım çalışması yapıldı.
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