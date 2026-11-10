Beylikdüzü\'nde D-100\'de sürücüler 09.05\'te saygı duruşunda bulundu

Vehbi DEMİR/ İSTANBUL, –Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88'inci yıl dönümünde Beylikdüzü'nde düzenlenen tören ve etkinliklerle anıldı. D-100 Karayolu'nda saatler 09.05'i gösterdiğinde yağışlı ve sisli havaya rağmen sürücüler araçlarından inerek saygı duruşunda bulundu. O anlar dronla havadan görüntülendi.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 88'nci yıl dönümünde düzenlenen törenlerle anılıyor. Beylikdüzü D-100'de saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla birlikte sürücüler araçlarını durdurdu. Sisli ve yağışlı havaya rağmen yollardaki kişiler saygı duruşuna geçti.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Araçlarından inen sürücüler ve yolcular, sirenler eşliğinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu. Karayolunda trafiğin durduğu ve duygusal anların yaşandığı o anlar dronla havadan görüntülendi. Sirenlerin sona ermesinin ardından karayolundaki trafik akışı normale döndü.