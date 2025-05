Beylikdüzü'nde Dijital Kütüphane Hizmete Açıldı

(İSTANBUL)- Beylikdüzü Belediyesi tarafından hizmete açılan Dijital Kütüphane, bilgiye ulaşmanın en hızlı yolunu vatandaşların hizmetine sunuLUyor. Bilgiye her an, her yerde ulaşmak isteyen vatandaşlara binlerce kitabı okuma imkanı sağlayan kütüphane, podcastleri ve sesli kitaplarıyla da 24 saat hizmet veriyor.

Beylikdüzü Belediyesi, 25 fiziki ve 2 Gezici Kütüphane'nin ardından hızla gelişen teknolojiyi yakalayarak Dijital Kütüphane'yi de kütüphanecilik hizmetleri arasında ekledi. 7'den 70'e herkesin, günün 24 saatinde dilediği yerden erişebileceği Beylikdüzü Belediyesi Dijital Kütüphanesi, 400'den fazla yayınevinin 29 binden fazla Türkçe e-kitabını hizmete sunuyor.

Dijital kütüphanede neler var?

Hukuktan sağlık bilimlerine, ekonomiden edebiyata, mimarlıktan mühendisliğe kadar uzanan 31 ana konu başlığında oldukça geniş bir arşivi hizmete sunan dijital kütüphanede; klasikler, kişisel gelişim ve çocuk kitapları da yer alıyor. Google Play Store ve App Store üzerinden Beylikdüzü Belediyesi Dijital Kütüphanesi uygulamasını indiren kullanıcılar, kişisel bilgileri ile kitaplara ulaşabiliyor. Uygulamada ayrıca okunan kitapların kaydı tutuluyor ve kullanıcılar yarım bıraktıkları kitaplara kaldıkları yerden devam edebiliyorlar. Böylece kullanıcıların kendilerine özel bir e-kitaplık oluşturması da mümkün oluyor. Ayrıca görme engellilerden, yoğun tempoda çalışanlara kadar herkes için sesli kitap seçenekleri de uygulamada mevcut.