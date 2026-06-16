Beylikdüzü'nde Diploma Töreni - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde Diploma Töreni

16.06.2026 21:58
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Beylikdüzü Diyanet Gençler Spor Kulübü'nde 154 öğrenci için diploma töreni düzenlendi.

Beylikdüzü İlçe Müftülüğü bünyesinde faaliyet gösteren Beylikdüzü Diyanet Gençler Spor Kulübü'nde eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler için diploma töreni gerçekleştirildi.

Aşık Veysel Güzel Sanatlar Lisesi konferans salonunda düzenlenen törene, kulüp bünyesinde eğitim gören 154 sporcu ve ailelerinin yanı sıra Beylikdüzü İlçe Müftüsü Selami Sayın, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Pınar Saraç ile Beylikdüzü Diyanet Gençler Spor Kulübü Başkanı Mustafa Akyıldız katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Programın açılışında konuşan Müftü Sayın, gençlere yönelik bu tür sportif ve sosyal faaliyetlerin desteklenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kulüp bünyesinden başarılı sporcuların yetişeceğine inandığını belirten Aydın, söz konusu faaliyette emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından kulüp öğrencileri, eğitmenleri eşliğinde hazırladıkları karate teknik ve savunma gösterilerini sahneledi. Katılımcılar tarafından ilgiyle izlenen gösteriler, renkli görüntülere sahne oldu.

Programda, eğitimlerini başarıyla tamamlayan 154 öğrenciye diplomaları, Selami Sayın ve Pınar Saraç tarafından takdim edildi.

Tören, protokol üyeleri ve sporcuların hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Beylikdüzü'nde Diploma Töreni - Son Dakika

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