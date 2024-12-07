Beylikdüzü\'nde Doğal Gaz Patlaması

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İstanbul Valisi Davut Gül, Beylikdüzü'nde patlamanın meydana geldiği binanın durumuna ilişkin, "Bu teknik bir konu, mühendisler, teknik elemanlar çalışacaklar. Dolayısıyla da binanın statiğinde bir sıkıntı var mı, bundan sonraki süreçte ne olacak, ona bakılır. Ama biz tedbir amaçlı bir yurdumuzu ayarladık. Vatandaşlarımız orada barınabilir." dedi.

Vali Gül, Beylikdüzü'nde 14 katlı binanın bodrum katındaki dairede meydana gelen doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama sonucu bir kişinin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin yaralandığı olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Daha sonra basın mensuplarına açıklama yapan Gül, olay yerinde inceleme yapan savcıyla görüştüğünü aktararak, "Doğal gazdan olduğu şeklinde bir tahminleri var ama daha kesin değil. Dolayısıyla da patlamanın sebebi ve bununla ilgili çalışmaları savcılığımız bu saat itibarıyla devam ettiriyor." diye konuştu.

Patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin de yaralandığını hatırlatan Gül, yaralılardan ikisinin ayakta tedavi gördüğünü, birinin de hastanede tedavisinin devam ettiğini söyledi.

Gül, olayın ilk anından itibaren kurumların kendi alanlarıyla ilgili çalışmalara başladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Apartmanda şu an itibarıyla bir yıkılma tehlikesi yok ama belediye, AFAD görevlilerimiz daha ayrıntılı olarak inceleyecekler. Allah şehrimizi, milletimizi, devletimizi daha büyük afetlerden, belalardan korusun. Vefat eden hemşehrimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yaralı olan hemşehrilerimize de sağlık, sıhhat, afiyetler diliyoruz."

"Zarar ziyanla ilgili süreci bundan sonra devletimizin imkanlarıyla takip edeceğiz"

Ölü ve yaralıların kimlik tespitine ilişkin soru üzerine Gül, kimlik tespitlerinin yapıldığını ve vefat eden kişinin 48 yaşında olduğunu bildirdi.

Vali Gül, binanın durumuna ilişkin ön raporun hazırlanma sürecine ilişkin soruya şöyle yanıt verdi:

"Bu teknik bir konu, mühendisler, teknik elemanlar çalışacaklar. Dolayısıyla da binanın statiğinde bir sıkıntı var mı, bundan sonraki süreçte ne olacak, ona bakılır. Ama biz tedbir amaçlı bir yurdumuzu ayarladık. Vatandaşlarımız orada barınabilir. İlk gözlemsel olarak teknik arkadaşların baktığına göre statiğinde bir problem görülmüyor ama ileriki saatlerde daha iyi netleşecek. Ama barınmayla ilgili sorunumuz yok. Zarar ziyanla ilgili süreci bundan sonra devletimizin imkanlarıyla takip edeceğiz. Olayın sebebini de adliye savcılık araştırıyor."

Beylikdüzü Kaymakamı Bülent Karacan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Öte yandan, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, patlamayla ilgili "genel güvenliğin taksirle tehlikeye sokulması" ve "taksirle öldürme" suçları kapsamında soruşturma başlattı.

Görevli dairesinde ikamet eden ve patlamada ölen kişinin Nuri Girgin (48) olduğu belirlendi.