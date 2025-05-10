Beylikdüzü'nde Feci Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı

Beylikdüzü'nde kontrolden çıkarak karşı şeride geçen tırın otomobil ile motosiklete çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Yakuplu Mahallesi Limanyolu Caddesi'nden Ambarlı Limanı'na seyir halinde olan 34 HCU 460 plakalı tır, bariyerleri aşıp karşı şeride geçerek, 54 AHY 420 plakalı otomobil ve 34 NBE 384 plakalı motosiklete çarptı.

Kazada motosiklet sürücüsü S.T. (32) hayatını kaybederken, tır ile otomobilin sürücüleri yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Motosiklet sürücüsünün cesedi inceleme sonrası Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yolda, Ambarlı Limanı'ndan gelen tırlar uzun kuyruk oluşturdu. Burada bir süre bekleyen araçlar, polis ekiplerinin yönlendirmesiyle alternatif güzergahlardan yollarına devam etti.

Yol, ekiplerin çalışmasını tamamlamasının ardından trafiğe açıldı.