Beylikdüzü'nde Genç Ölümü - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde Genç Ölümü

05.07.2026 13:52
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23 yaşındaki Bora Dere, ailesi tarafından evinde ölü bulundu.

Beylikdüzü'nde 23 yaşındaki genç ailesiyle yaşadığı evde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Büyükşehir Mahallesi'ndeki bir evde Bora Dere'yi hareketsiz şekilde bulan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Bora Dere'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze, işlemlerin ardından İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Anne Deniz Dere ile baba Hakan Dere, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: AA

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