Beylikdüzü'nde İş Yerine Silahlı Saldırı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Beylikdüzü'nde İş Yerine Silahlı Saldırı

Beylikdüzü\'nde İş Yerine Silahlı Saldırı

Beylikdüzü'nde bir iş yerinin önüne otomobil ile gelen şüpheliler, otomatik silahla kurşun yağdırdı. İş yerini taradıktan sonra kaçan şüphelilerden biri akaryakıt istasyonunda yakalandı. Aynı hafta içinde iş yerine başka bir şüpheli tarafından da silahlı saldırı yapıldığı öğrenildi.

09.02.2024 13:01  Güncelleme: 13:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BEYLİKDÜZÜ'nde bir iş yerinin önüne otomobil ile gelen şüpheliler otomatik silahla kurşun yağdırdı. İş yerini taradıktan sonra olay yerinden kaçan şüphelilerden E.D akaryakıt istasyonunda kullandığı kredi kartından yapılan kimlik tespiti sonucu yakalandı. Aynı hafta içinde iş yerine başka bir şüpheli tarafından da silahlı saldırı yapıldığı öğrenildi. Saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 03 Şubat Cumartesi günü gece saatlerinde Adnan Kahveci Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, beyaz bir otomobil ile gelen şüpheliler iş yerinde önünde durdu. Ardından yüzü maskeli bir kişi otomobilden inerek iş yerine uzun namlulu silahla ateş etti.

Güvenlik kamerasını yansıyan görüntülerde, otomobilden inen silahlı kişi otomobildeki bir kişiyle bir süre konuştu. Ardından elindeki silah ile kaldırıma doğru gelen şüpheli iş yerini taradı. Saldırının ardından şüpheliler otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Beylikdüzü Asayiş Büro Amirliği ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.  Otomobilin belirlenen plaka bilgilerinden, aracın ikiz plakalı olduğu, Arnavutköy'de faaliyet gösteren bir akaryakıt istasyonundan aldıkları yakıtın ücretini ödemek için kullandıkları kredi kartından E.D. isimli şüphelinin kimliği tespit edildi. E.D Kağıthane'de saldırıda kullandığı otomobille birlikte yakalandı. Otomobilde yapılan aramada, 1 adet otomatik silah ele geçirildi. E.D polis merkezindeki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Aynı hafta içinde iş yerine başka bir şüpheli tarafından ateş açıldığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Netanyahu Refah kentindeki Gazzelilerin tahliyesi için orduya emir verdi
    18:41 Netanyahu Refah kentindeki Gazzelilerin tahliyesi için orduya emir verdi

    İsrail saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Refah kentine giden Gazzeliler, orada da İsrail zulmüyle karşılaştı. 1,4 milyon Gazzelinin sığındığı kent İsrail ordusu tarafından kuşatıldı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, orduya verdiği emirde Gazzelilerin sığındığı son bölge olan Refah kentindeki sivillerin tahliye edilmesini istedi.

  • Tuzla Piyade Okulu'ndaki soruşturmada karar! Disipline sevk edilen personeller ihraç edildi
    17:50 Tuzla Piyade Okulu'ndaki soruşturmada karar! Disipline sevk edilen personeller ihraç edildi

    İstanbul'daki Tuzla Piyade Okul Komutanlığı'nda 10 Kasım'da Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat yıl dönümünde düzenlenen anma töreninde Atatürk'ün fotoğrafını yakasına takmayan personel ile buna tepki gösteren diğer personeller hakkında başlatılan soruşturmada karar çıktı. Disipline sevk edilen personeller Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edildi.

  • Evin altına 40 metrelik kuyu açıp, asansör sistemi kurarak define aradılar
    17:44 Evin altına 40 metrelik kuyu açıp, asansör sistemi kurarak define aradılar

    Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde bir evin altının kazılıp kaçak define arandığı tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda evin altında kuyu açılarak define arandığı ortaya çıktı. Yapılan aramada, kuyu yanı sıra asansör sistemi, el dedektörü, kazma, balta, gaz maskesi gibi malzemeler ele geçirildi. 5 şüpheli gözaltına alındı.

  • AK Parti'nin Antalya ilçe belediye başkan adayları açıklandı
    17:13 AK Parti'nin Antalya ilçe belediye başkan adayları açıklandı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Antalya ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Erdoğan, sosyal belediyecilik anlayışının altını çizerek, tüm toplumsal kesimlere karşı hassas belediyecilik hizmetleri sunacaklarını söyledi.

  • Seçil Erzan'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi
    17:12 Seçil Erzan'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi

    Yüksek kar getirili ''Fatih Terim Fonu'' vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan'ın dosya üzerinden yapılan tutukluluk incelemesinde tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

  • Gürcistan'da İstanbul Çarşısı'na saldırı: 4 ölü, 1 yaralı
    16:51 Gürcistan'da İstanbul Çarşısı'na saldırı: 4 ölü, 1 yaralı

    Gürcistan'ın Rustavi kentindeki bir çarşıda gerçekleşen saldırıda, 36 yaşındaki bir saldırgan 4 kişiyi öldürdü ve 1 kişiyi yaraladı. Saldırgan polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • TIR'dan düşen 1 ton balık yola saçıldı
    16:45 TIR'dan düşen 1 ton balık yola saçıldı

    Aydın'ın Nazilli ilçesinde seyir halindeki bir tırın dorsesinin arka kapısı açıldı ve içerisindeki paletler yola düştü. Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda balıklar toplandı ve yem üretimi yapan firmalara götürüldü.

  • Sultanahmet'te tramvayın yayaya çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı
    16:17 Sultanahmet'te tramvayın yayaya çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı

    Melihcan ÇALIŞKAN /İSTANBUL, SULTANAHMET'TE tramvayın yayaya çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Beylikdüzü, Saldırı, Tutuklama, Güvenlik, Yakalama, Suç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beylikdüzü'nde İş Yerine Silahlı Saldırı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2024 19:19:22. #1.13#
SON DAKİKA: Beylikdüzü'nde İş Yerine Silahlı Saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement