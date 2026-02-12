Beylikdüzü'nde Kadın Girişimciler, Yenilikçi Çalışmalarını Paylaştı

(İSTANBUL) - Beylikdüzü Belediyesi, 11 Şubat Uluslararası Bilimde Kadınlar ve Kız Çocukları Günü dolayısıyla kadın girişimcileri ağırladı. Bilim ve teknoloji alanında üretim yapan isimler, yenilikçi çalışmalarını paylaşarak katılımcılara ilham verdi.

Beylikdüzü Belediyesi, kadın girişimcilerin üretim gücünü görünür kılmak ve yenilikçi çalışmalarını kamuoyuyla buluşturmak amacıyla bir etkinlik düzenledi. Uluslararası Bilimde Kadınlar ve Kız Çocukları Günü kapsamında gerçekleştirilen programda, bilim ve teknoloji alanında üretim yapan kadın girişimcilerin çalışmaları ele alınıp katılımcılara ilham verilmesi hedeflendi. Betül Karaca ve Dilek Bartın, geliştirdikleri ürünleri anlatarak örneklerini tanıtma fırsatı buldu.

İlham veren girişimler

Bartın, programda geri dönüştürülmüş malzemelerden özel kompozit üretim sürecini anlatarak, bu malzemeleri yeni bir geleceğin parçası haline getiren çalışmalarını paylaştı. Karaca ise 3D yazıcı teknolojisiyle tasarımı ürüne ve mekana dönüştürdüğü büyük ölçekli mobilya üretim örneklerini katılımcılara aktardı. Ayrıca iki kadın girişimci, teknolojinin ve sürdürülebilir üretimin nasıl ilham veren bir değişim gücüne dönüşebileceğini ortaya koydu.

Programın sonunda düzenlenen soru-cevap bölümünde ise katılımcıların soruları yanıtlandı.