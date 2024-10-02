Beylikdüzü'nde Kanlı Kavga: Bir Kişi Silahla Vuruldu - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde Kanlı Kavga: Bir Kişi Silahla Vuruldu

Beylikdüzü\'nde Kanlı Kavga: Bir Kişi Silahla Vuruldu

Alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada M.S.A., S.D.'yi silahla vurarak kaçtı.

02.10.2024 14:21
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BEYLİKDÜZÜ'nde 2 kişi arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavga kanlı bitti. Şüpheli M.S.A., tartıştığı S.D.'yi silahla vurdu. Tarafların kavga ettikleri anlar güvenlik kamerasına yansırken gözaltına alınan M.S.A. adliyeye sevk edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Beylikdüzü ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında alacak verecek yüzünden husumet bulunan M.S.A. ile S.D. bir kafede buluştu. İkilinin arasından borç yüzünden çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kafenin dışında devam eden kavgada M.S.A., silahla S.D.'yi vurarak olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. S.D. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda şüpheli M.S.A., kullandığı silahla birlikte yakalandı. Gözaltındaki M.S.A., karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

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