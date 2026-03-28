Beylikdüzü'nde Laboratuvar Patlaması

Beylikdüzü Yaşar Acar Fen Lisesindeki laboratuvarda deney sırasında meydana gelen patlamada yaralanarak hastanede tedavi altına alınan öğrencilerden 3'ü taburcu oldu.

Beylikdüzü Barış Mahallesi'ndeki lisede, öğrencilerin kimya laboratuvarında gazların tepkimesiyle ilgili deney yaptıkları sırada oluşan ufak çaplı patlamada yaralanan ve hastaneye kaldırılan 3 öğrencinin tedavisi tamamlandı.

Öğrenciler taburcu edilirken yaralı 1 öğrencinin tedavisinin, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi yanık bölümünde devam ettiğini öğrenildi.

Beylikdüzü Barış Mahallesi'ndeki Beylikdüzü Yaşar Acar Fen Lisesindeki laboratuvarda dün yaptıkları deney sırasında meydana gelen patlamada 4 öğrenci yaralanmıştı.