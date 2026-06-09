Beylikdüzü'nde Deniz Suyu Sıcaklığına Dikkat Çekildi

(İSTANBUL)- Beylikdüzü Belediyesi, Marmara Denizi Günü'nde çevre farkındalığını artırmak amacıyla deniz dibi ve kıyı temizliği gerçekleştirdi. Etkinlikte uzmanlar, artan deniz suyu sıcaklıklarının deniz ekosistemi üzerindeki etkilerine dikkat çekti.

İlçede çevre bilincini geliştirmek ve sürdürülebilir yaşam anlayışını desteklemek amacıyla çalışmalarını sürdüren Beylikdüzü Belediyesi, 8 Haziran Marmara Denizi Günü kapsamında deniz dibi ve kıyı temizliği gerçekleştirdi. Marmara Denizi'ne kıyısı olan belediyelerin eş zamanlı olarak düzenlediği etkinliğin bu yılki teması "Deniz Suyu Sıcaklığı" oldu.

Denizlerin korunmasının önemine dikkat çekilen etkinlikte, ilçe sınırları içerisindeki ilk ve ortaokul öğrencilerine İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Sualtı Teknolojisi Program Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Yeliz İşcan Alp tarafından deniz ekosistemine ilişkin bilgiler verildi. Programın devamında profesyonel dalgıçlar tarafından deniz dibi temizliği yapılırken, kıyı hattında yürütülen çalışmalar da kurulan ekranlar aracılığıyla katılımcılara canlı olarak aktarıldı. Yoğun katılımla gerçekleşen programda yaklaşık 50 poşet atık toplandı.

"DENİZLERDEKİ ISINMA EKOSİSTEMİ TEHDİT EDİYOR"

İnsan yaşamı için en kıymetli alanlardan birinin denizlerdeki canlı yaşamı olduğunu belirten Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Tuncay Canpolat, şöyle konuştu:

"Maalesef son yıllarda, insan kaynaklı karbon emisyonlarının yaklaşık yüzde 30'u denizler tarafından absorbe ediliyor. Deniz suyu sıcaklığımız 21 derece. Bu da şu anlama geliyor; Türkiye'de denize kıyısı olan bölgeler içinde en yüksek sıcaklık artışı ne yazık ki Marmara Denizi'nde yaşanıyor. Bu durumu basitçe ifade etmek gerekirse, canlı türlerinin değişmesine neden oluyor. Balıklar göç ediyor, balık türleri değişiyor, oksijen seviyesi azalıyor. Doğal olarak dünya küresel ısınmaya doğru gidiyor. Bunun için yapılması gerekenler aslında çok basit. Öncelikle çevremizi temiz tutacağız, evde deterjan kullanımını azaltacağız, temiz suyumuza sahip çıkacağız."