Beylikdüzü'nde, metrobüsün yolcu almak için bekleyen diğer metrobüse arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden yolcu Ebru Heper'in cenazesi ailesince teslim alındı.
Beylikdüzü Haramidere Sanayi Metrobüs Durağı'nda, 1 kişinin öldüğü, 54 kişinin ise yaralandığı kazada yaşamını yitiren Heper'in (37) cenazesinin Adli Tıp Kurumundaki işlemleri tamamlandı.
Ailesi tarafından teslim alınan cenaze, Küçükçekmece'deki gasilhaneye götürüldü.
Heper'in cenazesinin saat 17.00'de buradan alınarak, memleketi Sivas'a gönderileceği öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Beylikdüzü'nde Metrobüs Kazası: 1 Ölü - Son Dakika
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