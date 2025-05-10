Beylikdüzü'nde Metrobüs Kazası: 1 Ölü, 20 Yaralı

(İSTANBUL) Beylikdüzü Haramidere Metrobüs Durağı'nda saat 16.00 sıralarında duran bir metrobüse bir başka metrobüs arkadan çarptı. İstanbul Valiliği olayda bir kişinin yaşamını yitirdiğini, 2'si ağır 20 kişinin yaralandığını açıkladı.

Olay Beylikdüzü Haramidere Metrobüs Durağı'nda saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Bir metrobüs, duran bir başka metrobüse arkadan çarptı. bölgeye çok sayıda sağlık, belediye ve polis ekibi sevk edildi. İstanbul Valiliği olayda bir kişinin yaşamını yitirdiğini, 2'si ağır 20 kişinin yaralandığını açıkladı. Açıklamanın tamamı şu şekilde:

"10.05.2025 Cumartesi günü saat 16.00 sıralarında Beylikdüzü Haramidere Metrobüs Durağı'nda 2 metrobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 2'si ağır, 20 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımız, bölgeye intikal eden sağlık ekiplerimizce çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştır."