Beylikdüzü'nde Metrobüs Kazası: 1 Ölü, 20 Yaralı

(İSTANBUL) Beylikdüzü Haramidere'de bir kişinin ölümü, 2'si ağır 20 kişinin yaralandığı metrobüs kazasıyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) açıklama yaptı. Açıklamada, "Kaza ile ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İETT ve Emniyet Müdürlüğü yetkililerince idari ve teknik soruşturma başlatılmıştır." denildi. Kaza anı da güvenlik kamerasına yansıdı.

Beylikdüzü Haramidere'de duran metrobüse bir başka metrobüsün arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti 2'si ağır 20 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

"Bir metrobüs aracının durak içerisinde duramayarak önündeki metrobüs aracına çarpması sebebiyle kaza meydana gelmiştir"

İBB de olayla ilgili olarak yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada şu satırlara yer verildi:

"10 Mayıs 2025 Cumartesi günü (bugün) saat 15: 53'de Haramidere Sanayi Metrobüs durağında, bir metrobüs aracının durak içerisinde duramayarak önündeki metrobüs aracına çarpması sebebiyle kaza meydana gelmiştir. Yaralılara olay yerinde sağlık ekiplerince ilk müdahale gerçekleştirilmiş ve en yakın hastanelere sevkleri yapılmıştır. Kaza ile ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İETT ve Emniyet Müdürlüğü yetkililerince idari ve teknik soruşturma başlatılmıştır.