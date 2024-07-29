Beylikdüzü\'nde otluk alanda çıkan yangın helikopter desteğiyle söndürüldü

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Beylikdüzü'nde otluk alanda çıkan yangın çevredeki evlere sirayet etmeden helikopter desteğiyle söndürüldü.

Gürpınar Mahallesi'nde boş arazideki otlar henüz belirlenemeyen nedenle yandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, arazinin engebeli olması nedeniyle yanan bazı bölgelere ulaşamadı, bunun üzerine helikopter desteği istendi.

Yangın kısa sürede bölgeye sevk edilen helikopterle, çevredeki evlere sirayet etmeden söndürüldü.