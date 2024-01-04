Beylikdüzü\'nde Otomobilin Çarptığı Çocuğun Anı Kamerada

Beylikdüzü'nde yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa otomobilin çarpma anı, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kavaklı Mahallesi'nde seyir halindeki otomobil, fırından çıktıktan sonra kendisini bekleyen babasının yanına gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan çocuk, çevredekiler tarafından hastaneye götürüldü.
Olay anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, elinde poşetle yola doğru koşan çocuğa seyir halindeki otomobilin çarpması yer alıyor.
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