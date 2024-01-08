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Beylikdüzü'nde Polis Ekiplerinden Kaçan Sürücü Kırmızı Işık İhlali de Yaptı - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde Polis Ekiplerinden Kaçan Sürücü Kırmızı Işık İhlali de Yaptı

Beylikdüzü'nde bir denetim noktasına giren otomobil sürücüsü, polis ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Kaçarken kırmızı ışık ihlali de yapan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı. O anlar başka bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.

Beylikdüzü\'nde Polis Ekiplerinden Kaçan Sürücü Kırmızı Işık İhlali de Yaptı
08.01.2024 - 12:17,  Güncelleme: 12:18
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BEYLİKDÜZÜ'nde denetim noktasına giren bir otomobil sürücüsü, polis ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Polis ekiplerinden kaçtığı sırada kırmızı ışık ihlali de yapan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı. O anlar başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Kavaklı Mahallesi'nde dün saat 23.30 sıralarında polis ekipleri denetim yaptı. Önce denetim noktasına giren otomobil sürücüsü bir süre sonra yoluna devam etti. Polis ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü kaçtığı sırada kırmızı ışık ihlali de yaptı. Sürücünün yakalanması için çalışma başlatılırken, o anlar başka bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: DHA
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Güvenlik, Trafik, Kaçakçılık, Güncel, Son Dakika

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