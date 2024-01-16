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Beylikdüzü'nde Rüşvet Skandalı: 4 İtfaiye Eri Tutuklandı - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde Rüşvet Skandalı: 4 İtfaiye Eri Tutuklandı

Beylikdüzü'nde iş yeri açmak isteyen kişilerden ruhsat karşılığı rüşvet istedikleri tespit edilen 4 itfaiye eri tutuklandı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 14 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Beylikdüzü\'nde Rüşvet Skandalı: 4 İtfaiye Eri Tutuklandı
16.01.2024 - 12:24,  Güncelleme: 12:35
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BEYLİKDÜZÜ'nde iş yeri açmak isteyen kişilerden ruhsat karşılığı rüşvet istedikleri tespit edilen 4 itfaiye eri tutuklandı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 14 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde Beylikdüzü'nde görev yapan biri emekli 4 itfaiye erinin iş yeri açmak isteyen kişilerden, ruhsat karşılığı rüşvet aldıkları tespit edildi. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda biri emekli 4 itfaiye eri, 1 İBB sağlık personeli ile toplam 18 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin iş yeri açmak isteyen kişilerden ruhsat için 45 bin lira para istedikleri, maddi olarak zayıf gördükleri bazı iş yeri sahiplerine 20 bin liraya kadar indirim yaptıkları, bazı iş yerlerine ise 100 bin lira fiyat verdikleri öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 18 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4 itfaiye eri tutuklanırken 14 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Kaynak: DHA
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