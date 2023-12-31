Beylikdüzü\'nde sahte plaka takan otomobildeki 3 şüpheli yakalandı

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Beylikdüzü'nde sahte plaka takan ve polisin "dur" ihtarına uymayan otomobildeki 3 şüpheli yakalandı.
Polis, Yakuplu Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği otomobilin sürücüsüne "dur" ihtarında bulundu.
Araç sürücüsünün ekiplerden kaçması üzerine polis takibe başladı.
Hürriyet Bulvarı'nda başka bir araca çarpan otomobil devrildi.
Polis, 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
Ekiplerin araçta yaptığı kontrolde, silah ve bir miktar uyuşturucu bulundu.
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