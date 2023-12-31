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Beylikdüzü'nde sahte plaka takan otomobildeki 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde sahte plaka takan otomobildeki 3 şüpheli yakalandı

Beylikdüzü'nde polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobildeki 3 şüpheli, polis takibi sonucunda yakalandı. Otomobilin devrilmesiyle birlikte 3 şüpheli gözaltına alındı. Araçta yapılan kontrolde silah ve uyuşturucu bulundu.

Beylikdüzü\'nde sahte plaka takan otomobildeki 3 şüpheli yakalandı
31.12.2023 - 19:00,
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Beylikdüzü'nde sahte plaka takan ve polisin "dur" ihtarına uymayan otomobildeki 3 şüpheli yakalandı.

Polis, Yakuplu Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği otomobilin sürücüsüne "dur" ihtarında bulundu.

Araç sürücüsünün ekiplerden kaçması üzerine polis takibe başladı.

Hürriyet Bulvarı'nda başka bir araca çarpan otomobil devrildi.

Polis, 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Ekiplerin araçta yaptığı kontrolde, silah ve bir miktar uyuşturucu bulundu.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Beylikdüzü'nde sahte plaka takan otomobildeki 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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