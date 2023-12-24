Beylikdüzü\'nde silahlı saldırı: 2 kişi hayatını kaybetti

Beylikdüzü'nde sokakta yürürken motosikletli bir şüphelinin silahla ateş ettiği 2 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Barış Mahallesi Reşat Nuri Güntekin Sokak'ta dün akşam saatlerinde B.E. (22) ile S.T'ye (27), sokakta yürüdükleri sırada motosikletli bir kişi tarafından silahla ateş edildi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan B.E. ile S.T. sağlık ekiplerince kaldırıldıkları hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde inceleme yapan polis, kaçan saldırganın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.