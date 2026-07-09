Beylikdüzü'nde Silahlı Saldırı ve Trafik Kazası - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde Silahlı Saldırı ve Trafik Kazası

Beylikdüzü\'nde Silahlı Saldırı ve Trafik Kazası
09.07.2026 10:46
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Silahlı saldırıya uğrayan genç hastaneye giderken kaza geçirdi, 2 şüpheli tutuklandı.

Beylikdüzü'nde silahlı saldırıya uğradıktan sonra aracıyla hastaneye giderken trafik kazası geçiren kişinin yaşamını yitirmesine ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, 2 Temmuz'da, Yusuf Baran Dağdeviren'in (21) aracında silahlı saldırıya uğrayıp yaralı olarak hastaneye giderken Adnan Kahveci Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda trafik kazası yapıp yaşamını yitirmesine ilişkin soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda ekipler, park halindeki aracında bekleyen Dağdeviren'e motosikletle silahlı saldırı düzenleyen 2 şüphelinin adres ve kimlik bilgilerini tespit etti.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, operasyonda gözaltına alınan S.D. ile M.A'nın kaçmasına yardım ettiği, olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen 5 şüpheliyi daha yakaladı.

Saldırıda kullanılan motosikletse terk edilmiş halde ele geçirildi.

Dağdeviren'in saldırı sonrasında aracıyla hastaneye giderken bilincinin kapalı olduğu, ayağının gaz pedalına takılı kalması nedeniyle kaza yaptığı belirlendi.

Silahla ateş açtığı tespit edilen S.D'nin ifadesinde, olayın alacak verecek meselesi nedeniyle gerçekleştiğini iddia ettiği öğrenildi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

S.D. ile M.A, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan maktul Dağdeviren'in park halindeki aracının yanına motosikletle gelen 2 şüphelinin silahla ateş açması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Aracıyla kaçmaya çalışan Dağdeviren kaza yapması ise cep telefonu kamerasınca görüntülendi.

Olay

Adnan Kahveci Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda, 2 Temmuz'da, Beylikdüzü Devlet Hastanesi karşısında trafik kazası ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti.

Kaza yapan otomobilin sürücüsü Yusuf Baran Dağdeviren sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmıştı.

Yapılan ilk müdahalede bu kişinin karnından silahla vurulduğu tespit edilmişti.

Hastanede hayatını kaybeden Dağdeviren'in silahla vurulduktan sonra aracıyla hastaneye gitmeye çalıştığı ve yolda kaza yaptığı belirlenmişti.

Kaynak: AA

Beylikdüzü, İstanbul, Güvenlik, 3. Sayfa, Cinayet, Güncel, Trafik, Yaşam, Kaza, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beylikdüzü'nde Silahlı Saldırı ve Trafik Kazası - Son Dakika

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