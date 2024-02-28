Beylikdüzü'nde Tartışma Sonucu Bıçaklanan Kişiye Ait Araç Ateşe Verildi - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde Tartışma Sonucu Bıçaklanan Kişiye Ait Araç Ateşe Verildi

Beylikdüzü\'nde Tartışma Sonucu Bıçaklanan Kişiye Ait Araç Ateşe Verildi

Beylikdüzü'nde yaşanan bir tartışma sırasında bıçakla yaralanan kişinin park halindeki aracı ateşe verildi. Olayın ardından şüpheli gözaltına alındı.

28.02.2024 17:41  Güncelleme: 17:43
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Beylikdüzü'nde tartışma sırasında bıçakla yaraladığı kişinin park halindeki aracını ateşe veren şüpheli gözaltına alındı.

Yakuplu Mahallesi, 60. Sokak'taki binada yabancı uyruklu oldukları öğrenilen N.E. (33) ile 18 yaşından küçük H.A. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

H.A, sokakta da devam eden tartışma sırasında N.E'yi bıçakla yaraladı. Bu sırada çevredekiler durumu polis ekiplerine bildirdi.

H.A, olay yerinden kaçan N.E'ye ait park halindeki 34 MD 1227 plakalı otomobili de ateşe verdi.

Araçtaki yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

???????Gözaltına alınan H.A, Beylikdüzü Çocuk Büro Amirliğine götürüldü.

Kaynak: AA

Beylikdüzü, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Beylikdüzü'nde Tartışma Sonucu Bıçaklanan Kişiye Ait Araç Ateşe Verildi - Son Dakika
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