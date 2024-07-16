Beylikdüzü'nde Tekne ile Bot Çarpışması Sonucu Denize Düşen Kişinin Cansız Bedenine Ulaşıldı - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde Tekne ile Bot Çarpışması Sonucu Denize Düşen Kişinin Cansız Bedenine Ulaşıldı

Beylikdüzü'nde bir marinada meydana gelen tekne ile bot çarpışması sonucu Selçuk Mahanoğlu denize düştü. Olay yerine sağlık ekibi ve deniz polisi çağrıldı. Yaklaşık 6 saat süren çalışmalar sonucunda Mahanoğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı ve Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

16.07.2024 07:29
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Beylikdüzü'nde bir marinada tekne ile botun çarpışması sonucu denize düşen Selçuk Mahanoğlu'nun (41) cansız bedenine ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, marina önlerinde seyreden tekne ile bot belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle bot içerisinde bulunan Mahanoğlu denize düştü.

Haber edilmesi üzerine olay yerine sağlık ekibi ve deniz polisi çağrıldı.

Gelen ekiplerce denize düşen Mahanoğlu'nun kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Mahanoğlu yaklaşık 6 saat sonra kazanın yaşandığı alanın 150 metre ilerisinde kıyıya yakın bir yerde ölü bulundu.

Mahanoğlu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Beylikdüzü'nde Tekne ile Bot Çarpışması Sonucu Denize Düşen Kişinin Cansız Bedenine Ulaşıldı - Son Dakika

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