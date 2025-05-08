Beylikdüzü'nde Temiz Gıda İçin Yaşam Bahçesi Açıldı - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde Temiz Gıda İçin Yaşam Bahçesi Açıldı

Beylikdüzü Belediyesi, ihtiyaç sahibi aileler için gıda erişimini artırmak amacıyla Yaşam Bahçesi'nde mevsim fidelerini dikti. Tam 10 çeşit sebze ve meyvenin ekildiği bahçede, zararlı tarım ilaçları kullanılmadan üretim yapılıyor.

08.05.2025 15:26  Güncelleme: 16:22
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(İSTANBUL) - Beylikdüzü Belediyesi'nin ihtiyaç sahibi ailelerin temiz ve güvenli gıdaya erişmesini sağlamak amacıyla ilçeye kazandırdığı Yaşam Bahçesi'nde yaz mevsiminin ilk fideleri dikildi. Yaşam Vadisi 3'üncü Etap'a teğet 20 dönümlük bir alanda yer alan Bahçe'de mevsim sebze ve meyvelerinden domates, bostan patlıcanı, kemer patlıcan, salatalık, kabak, kavun, karpuz ve biber çeşitleri dahil olmak üzere toplam 10 çeşit ürünün ekimi yapıldı. Bu yıl, ekonomik şartlar ve vatandaşların talebi doğrultusunda pembe domates ve kıvırcık da yetiştirilen ürünler arasına eklendi.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Yaşam Bahçesi'nin sorumlusu Ferruh Balcıoğlu, zararlı tarım ilaçlarını kullanmadan sağlıklı şartlarda üretim yaptıklarının altını çizdi. Balcıoğlu, şu bilgileri verdi:

"Mayıs ayının ilk haftasında havaların ısınmasıyla ekimimizi gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 30-35 gün sonra kabak ve salatalık hasadımız başlar. Devam eden günlerde ise domates, biber vb. ürünlerin hasadına başlarız. Normal şartlarda, mevsim çok sert geçmezse, 45-50 ton üretim yapabiliyoruz. Toplanan ürünler her sabah hasat edildikten sonra buradan gıda bankasına ve aşevine gönderiliyor. Ziraat teknikerlerimiz, mühendislerimiz, peyzaj mimarlarımız bugün buradalar. Sizin de gördüğünüz gibi, ürüne özel damla sulama sistemiyle su tasarrufu sağlarken verimi de artırıyoruz. Bakanlık serbest bırakmış olsa bile pestisit, herbisit benzeri kimyasalları kesinlikle kullanmıyoruz. Önünde durduğumuz bu parsel, başkanımız Mehmet Murat Çalık'ın isteğiyle oluşturduğumuz bir parseldir. Hobi bahçemizde ata tohumlarından elde ettiğimiz fideleri de buraya ekiyoruz. Başkanımız her yıl fidan dikimine bizzat katılır, elleriyle fidan dikerdi. Bu yıl gelemedi ama fidanlar yetiştiğinde burada olacak inşallah" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Beylikdüzü'nde Temiz Gıda İçin Yaşam Bahçesi Açıldı - Son Dakika

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