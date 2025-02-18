Beylikdüzü'nde Ters Yolda Servis Cezası

Beylikdüzü'nde ters yönde ilerleyen servis minibüsün sürücüsüne 9 bin 267 lira ceza kesildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Beylikdüzü'nde bir caddede ters istikamette seyreden ve görüntüleri sosyal medyadan paylaşılan servis minibüs sürücüsüne yönelik çalışma başlattı.
Kimliği tespit edilen minibüsün sürücüsü S.A.'ya, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerince 9 bin 267 lira ceza uygulandı.
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