Beylikdüzü'nde Ticari Araç Kazası: 13 Yaralı - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde Ticari Araç Kazası: 13 Yaralı

Beylikdüzü\'nde Ticari Araç Kazası: 13 Yaralı

Beylikdüzü'nde meydana gelen bir ticari araç kazasında, iki servis minibüsünde bulunan 13 kişi yaralandı. D-100 kara yolu üzerinde meydana gelen kazada, bir hafif ticari araç, işçi taşıyan bir servis minibüsüne çarptı. Kontrolden çıkan minibüs, refüjdeki aydınlatma direğine çarparak devrildi ve direk başka bir minibüsün üzerine düştü. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı. Kazanın ardından oluşan trafik yoğunluğu, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

03.05.2024 10:03
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Beylikdüzü'nde ticari aracın neden olduğu kazada, iki servis minibüsündeki 13 kişi yaralandı.

D-100 kara yolu Beylikdüzü mevkisi Avcılar yönünde seyreden S.A.Ş'nin kullandığı 34 GYT 196 plakalı hafif ticari araç, aynı istikamette ilerleyen M.Y. idaresindeki işçileri taşıyan 34 LCU 904 plakalı servis minibüsüne çarptı.

Kontrolden çıkan minibüs, refüjdeki aydınlatma direğine çarparak devrildi. Aydınlatma direği de yolda seyir halindeki başka bir servis minibüsünün üzerine düştü.

İki minibüsteki 13 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Bölgede oluşan trafik yoğunluğu, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Beylikdüzü'nde Ticari Araç Kazası: 13 Yaralı - Son Dakika

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