Beylikdüzü'nde Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşüren Sürücülere Ceza Kesildi - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşüren Sürücülere Ceza Kesildi

Beylikdüzü\'nde Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşüren Sürücülere Ceza Kesildi

Beylikdüzü'nde, trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde araç kullandığı belirlenen iki sürücüye 7 bin 152 lira ceza kesildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlatarak sürücülerin kimliklerini tespit etti. Sürücülere toplamda 7 bin 152 lira para cezası uygulanırken, ayrıca trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan adli işlem başlatıldı.

24.02.2024 18:55  Güncelleme: 18:56
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Beylikdüzü'nde, trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde araç kullandığı belirlenen iki sürücüye 7 bin 152 lira ceza kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, 21 Şubat'ta, D-100 kara yolu Haramidere mevkisinde iki otomobilin trafikte makas atarak ilerlemesinin görüntülerinin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.

Görüntüleri inceleyen ekipler, plaka bilgilerinden kimliklerini tespit ettikleri H.H.D ve E.Y'yi yakaladı.

Sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği toplamda 7 bin 152 lira para cezası uygulandı.

Ayrıca, şüpheliler hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Beylikdüzü'nde Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşüren Sürücülere Ceza Kesildi - Son Dakika

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