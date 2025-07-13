Beylikdüzü'nde Trafik Kazası: 66 Yaşındaki Yaya Hayatını Kaybetti

Beylikdüzü'nde, otomobilin çarptığı 66 yaşındaki yayanın hayatını kaybettiği trafik kazası, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Dün, Gürpınar Adnan Menderes Caddesi'nde seyreden M.E.O. yönetimindeki otomobil, yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan Özer A'ya çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yolda sürüklenen Özer A. ağır yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Özer A, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri, kazanın ardından kaçan M.E.O'nun aracını aynı mahallede terk edilmiş halde buldu.

Şüpheli sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

"Olayın yaşandığı yerde sıklıkla kaza yaşanıyor"

Esnaf Muhammed Enes Özbey, AA muhabirine, gelen ses üzerine dışarıya çıktıklarını anlattı.

Yolda baygın halde ve kanlar içerisinde bir kişiyi gördüklerini dile getiren Özbey, hemen iş yerindeki güvenlik kamerasını kontrol ettiklerini belirtti.

Özbey, gelen bir aracın çarptığı bu kişinin havaya fırladığını gördüklerini ifade ederek, "Olayın yaşandığı yerde sıklıkla kaza yaşanıyor. Bu durumu daha önce belediyeye de bildirdik." dedi.

Caddenin aşağısından gelen araçların daralan yol nedeniyle görüş alanının düştüğünü dile getiren Özbey, yetkililerin bu duruma önlem alması gerektiğini kaydetti.

Kaza anı güvenlik kamerasınca da kaydedildi.