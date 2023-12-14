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Beylikdüzü'nde usulsüz çakar ve siren kullanan sürücüye ceza - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde usulsüz çakar ve siren kullanan sürücüye ceza

Beylikdüzü'nde bir sürücü, otomobilinde usulsüz çakar ve siren kullanarak çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada, sürücüye 8 bin 128 lira ceza kesildi.

Beylikdüzü\'nde usulsüz çakar ve siren kullanan sürücüye ceza
14.12.2023 - 23:00,  Güncelleme: 23:02
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BEYLİKDÜZÜ'nde otomobilinde usulsüz çakar ve siren kullanımı yaparak çektiği görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşan A.S.'ye 8 bin 128 lira ceza kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, tahsisli olmadığı halde çakar ve siren tertibatı olan bir otomobilin görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmada, otomobilin A.S.'ye ait olduğu belirlendi. Beylikdüzü, Ömer Seyfettin Caddesi üzerinde durdurulan otomobilin sahibi A.S.'ye, 'Mevzuatta belirtilen ışıklı ve sesli uyarı işareti izin verilmeyen araçlara takmak ve kullanmak" suçundan 4 bin 64 lira, aracın tescil plakasına da 4 bin 64 lira olmak üzere toplamda 8 bin 128 lira ceza yazıldı.

Kaynak: DHA
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Beylikdüzü, Ceza, Trafik, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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