Beylikdüzü'nde Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beylikdüzü'nde Uyuşturucu Operasyonu

Beylikdüzü\'nde Uyuşturucu Operasyonu
10.03.2026 13:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da düzenlenen operasyonda 126 kg sıvı metamfetamin ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

İstanbul Beylikdüzü'nde bir adrese düzenlenen operasyonda, 126 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarda Beylikdüzü'nde tespit edilen adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Adresteki aramada, 126 kilogram sıvı metamfetamin, 19 kilogram uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal madde, 17 kilo 200 gram kristal metamfetamin, hassas terazi, 9 bin 270 lira ve çok sayıda kurutma kağıdı ele geçirildi.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu ticareti" suçlamasıyla adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: AA

Uyuşturucu, Beylikdüzü, İstanbul, Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beylikdüzü'nde Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’e 10 günde dev askeri sevkiyat İki ülkenin parmağı var İsrail'e 10 günde dev askeri sevkiyat! İki ülkenin parmağı var
İBB davası yarın devam edecek İmamoğlu’nun tehdidine savcıdan yanıt İBB davası yarın devam edecek! İmamoğlu'nun tehdidine savcıdan yanıt
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Kıbrıs’a saldırı Avrupa’ya yapılmış sayılır Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Kıbrıs'a saldırı Avrupa'ya yapılmış sayılır
Fenerbahçe-Samsunspor maçının son anlarında kendinden geçti Fenerbahçe-Samsunspor maçının son anlarında kendinden geçti
İran’da milyonlar Mücteba Hameney için sokaklarda İran'da milyonlar Mücteba Hameney için sokaklarda
Gaziantep Milletvekili Ali Şahin: Füzelerin arkasındaki aklın ve niyetin peşine düşmeliyiz Gaziantep Milletvekili Ali Şahin: Füzelerin arkasındaki aklın ve niyetin peşine düşmeliyiz

13:56
Ve Serdal Adalı bombayı patlattı: Onun kariyeri bitti
Ve Serdal Adalı bombayı patlattı: Onun kariyeri bitti
13:39
Görüntüler Türkiye sınırından: Savaşın başladığını gördük ve geldik
Görüntüler Türkiye sınırından: Savaşın başladığını gördük ve geldik
13:15
Netanyahu öldü mü İran basınından gündem yaratan iddia
Netanyahu öldü mü? İran basınından gündem yaratan iddia
13:07
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Bakan Fidan ile görüştü: Füzeler İran kaynaklı değil
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Bakan Fidan ile görüştü: Füzeler İran kaynaklı değil
13:06
İsmail Kaani’nin akıbeti tartışılıyordu İran’dan resmi açıklama geldi
İsmail Kaani'nin akıbeti tartışılıyordu! İran'dan resmi açıklama geldi
13:03
Trump’ın tek cümlesiyle petrol 30 dolar düşerken altın uçuşa geçti
Trump'ın tek cümlesiyle petrol 30 dolar düşerken altın uçuşa geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2026 14:02:28. #.0.4#
SON DAKİKA: Beylikdüzü'nde Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.