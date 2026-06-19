Beylikdüzü'nde Uyuşturucu Operasyonu

Beylikdüzü'nde bir araçta 23 kilo 350 gram uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçunun önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Beylikdüzü'nde bir araca operasyon düzenlendi.
Araçta yapılan aramada 23 kilo 350 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
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