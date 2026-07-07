Beylikdüzü'nde Zincirleme Kaza: 1 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beylikdüzü'nde Zincirleme Kaza: 1 Yaralı

07.07.2026 00:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beylikdüzü'nde meydana gelen zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Beylikdüzü'nde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

D-100 kara yolunda Topkapı istikametinde seyreden 34 PRA 694 plakalı hafif ticari aracın arıza yapması üzerine sürücüsü, Beylikdüzü metrobüs durağı yanında aracı sol şeritte durdurdu.

Sürücü, yola uyarı işareti yerleştirerek aracıyla ilgilenirken, aynı yönde ilerleyen 34 BVT 902 plakalı otomobilin sürücüsü uyarıyı fark ederek durdu.

Bu sırada arkadan gelen 34 CEM 219 plakalı elektrikli otomobil, duran araca çarptı. Ardından gelen polis aracı da elektrikli otomobile çarparak durabildi.

Zincirleme kazada, elektrikli otomobildeki 1 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Beylikdüzü, Güvenlik, 3. Sayfa, Trafik, Güncel, Yaşam, Polis, Olay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beylikdüzü'nde Zincirleme Kaza: 1 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güzelleşeyim derken bu hale geldi Güzelleşeyim derken bu hale geldi
Malatya’da 26 yaşındaki genç evinde ölü bulundu Malatya'da 26 yaşındaki genç evinde ölü bulundu
Kuşadası’nda bir günde 4 kişi boğularak hayatını kaybetti Kuşadası'nda bir günde 4 kişi boğularak hayatını kaybetti
Plajda başörtülü anne ile kızına sözlü saldırıda bulunan kadın gözaltına alındı Plajda başörtülü anne ile kızına sözlü saldırıda bulunan kadın gözaltına alındı
Yaşlı kadının Çambaşı Yaylası’nda cansız bedeni bulundu Yaşlı kadının Çambaşı Yaylası'nda cansız bedeni bulundu
Manisa’da balkondan düşen kadın hayatını kaybetti Manisa'da balkondan düşen kadın hayatını kaybetti

00:01
Ronaldo’dan veda İspanya, Portekiz’i 901’de attığı golle turnuvanın dışına itti
Ronaldo'dan veda! İspanya, Portekiz'i 90+1'de attığı golle turnuvanın dışına itti
23:51
Galatasaray’ın yıldızları tatilin tadını çıkarıyor
Galatasaray'ın yıldızları tatilin tadını çıkarıyor
22:50
Macaristan Başbakanı Peter Magyar, NATO Zirvesi öncesi İstanbul turu attı
Macaristan Başbakanı Peter Magyar, NATO Zirvesi öncesi İstanbul turu attı
22:08
Fenerbahçe ve Galatasaray’ın satın alamadığı Bissouma’yı Amedspor istiyor
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın satın alamadığı Bissouma'yı Amedspor istiyor
21:50
İspanya hükümeti, Başbakan’ın eşinin Ankara’ya gitmesine izin verilmemesine tepki gösterdi
İspanya hükümeti, Başbakan'ın eşinin Ankara'ya gitmesine izin verilmemesine tepki gösterdi
21:37
Gazeteci Barış Pehlivan’ın eski sevgilisinden “taciz“ iddiası Savcılığa suç duyurusunda bulundu
Gazeteci Barış Pehlivan'ın eski sevgilisinden "taciz" iddiası! Savcılığa suç duyurusunda bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2026 00:19:58. #7.12#
SON DAKİKA: Beylikdüzü'nde Zincirleme Kaza: 1 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.