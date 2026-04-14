Beylikova Belediyesi, Beylikova Barajı'na 15 Milyon Metreküp Tarımsal Sulama Suyu Aktardı.

(ESKİŞEHİR) - Beylikova Belediyesi, Porsuk Çayı'ndan yaklaşık 10 kilometrelik mesafeden taşımalı sistemle Beylikova Barajı'na 15 milyon metreküp tarımsal sulama suyu aktardı. Belediye Başkanı Hakan Karabacak, "Porsuk Çayı'ndan barajımıza su taşıyarak büyük bir riski ortadan kaldırdık. Bugün geldiğimiz noktada barajımız neredeyse tam doluluk oranına ulaşmış durumda" dedi.

Beylikova Belediyesi, tarımsal üretimi desteklemek ve çiftçilerin su ihtiyacını karşılamak amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında Porsuk Çayı'ndan yaklaşık 10 kilometrelik mesafeden taşımalı sistemle Beylikova Barajı'na 15 milyon metreküp tarımsal sulama suyu aktardı. Dört adet elektrikti büyük çaplı su pompaları gece ve gündüz çalıştırıldı.

Çalışma ile Beylikova Barajı'nda doluluk oranı yüzde 95 seviyesine ulaştı. Barajdaki mevcut debinin de katkısıyla toplam su miktarı 23 milyon metreküpe yükseldi. Çalışma, özellikle yaz aylarında yaşanabilecek kuraklık riskine karşı bölge tarımı açısından güvence oluşturdu.

Bir ton su bedeli 4,25 TL olarak belirlendi

Beylikova Belediyesi, Beylikova Barajı'ndan sulama sahasındaki yaklaşık 50 bin dekar tarım arazisine tarımsal sulama suyu ulaştırıyor. Altyapı ve akıllı sayaçlar ile çiftçilerin üretim süreçleri daha verimli ve sürdürülebilir hale getirildi. Arazide bulunan tarımsal sulama hatlarına su verilerek sistem tamamen kullanıma hazır duruma getirildi. Öte yandan, üreticilerin maliyetlerini düşürmek amacıyla tarımsal sulama suyu fiyatı, belediye meclisi tarafından belirlenerek bir ton su bedeli 4,25 TL olarak karara bağlandı. Fiyatlandırma ile bölge çiftçisinin ekonomik yükününün azaltılması hedefleniyor.

"Çiftçimizin yükünü hafifletmeye devam edeceğiz"

Karabacak, yapılan yatırımların ilçenin tarımsal geleceği açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Çiftçimiz üretirse Beylikova büyür, Beylikova büyürse ülkemiz kazanır. Bu anlayışla hareket ederek, zor kış şartlarına rağmen ekiplerimizle birlikte yoğun bir çalışma yürüttük. Porsuk Çayı'ndan barajımıza su taşıyarak büyük bir riski ortadan kaldırdık. Bugün geldiğimiz noktada barajımız neredeyse tam doluluk oranına ulaşmış durumda. Aynı zamanda 50 bin dekarlık tarım arazimize su ulaştırarak üreticimizin yanında olduğumuzu bir kez daha gösterdik. Belediye meclisimiz tarafından belirlenen uygun fiyat politikasıyla da çiftçimizin yükünü hafifletmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Beylikova Belediyesi tarafından yapılan çalışma çiftçiler tarafından da memnuniyetle karşılandı. Yapılan yatırımların ilerleyen süreçte hem verimliliği artırması hem de kırsal kalkınmaya katkı sağlaması bekleniyor.