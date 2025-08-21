Beylikova'da Kaza: Genç Adam Hayatını Kaybetti

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde, devrilen buğday yüklü römorkun altında kalarak yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Mehmet Taş (29), çalıştığı esnada devrilen buğday yüklü römorkun altında kalarak yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Beylikova Devlet Hastanesine kaldırılan Taş, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yaşamını yitiren Taş'ın eşinin hamile olduğu öğrenildi.
Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
