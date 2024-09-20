Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'den Kaymakamlık Engeline Tepki

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(İSTANBUL)- Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, belediye yöneticilerinin kaymakamlık binası içindeki belediye birimlerine girişlerinin engellenmesine ilişkin açıklama yaptı. Günay, "İlgilileri devlet aklına ve Beyoğlu halkının iradesine saygı duymaya davet ediyorum. Bu yapılanın tüm bir ilçeyi cezalandırmak olduğunu hatırlatıyorum "dedi.

Beyoğlu Belediyesi, belediye yöneticilerinin kaymakamlık binası içindeki belediye birimlerine girişlerinin engellendiğini duyurmasından sonra Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak duruma tepki gösterdi. İlgilileri devlet aklına ve Beyoğlu halkının iradesine saygı duymaya davet ettiğini belirten Günay, "Bu yapılanın tüm bir ilçeyi cezalandırmak olduğunu hatırlatıyorum. Komşularımız müsterih olsun, ne olursa olsun sizlere hizmetlerimizde aksama olmayacak. Bu uygulamaya karşı idari ve hukuki tüm haklarımızı kullanacak, Beyoğlu'nun hakkını - hukukunu savunacağız. Altını çizerek hatırlatıyorum: devletin dini adalettir, adalet olmalıdır" ifadesini kullandı.

Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akbolat da sosyal medya hesaplarından Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'e destek mesajı yayımladı. Çaykara,"Yapılan hiçbir baskı, engelleme çabası halkın oyları ile seçilen başkanımızın başlattığı hizmetlerin önüne geçemeyecek" dedi. Akbolat ise yapılanları milletin temsilcilerini ve belediyenin hizmetlerini engellemeye yönelik bir adım olarak değerlendirdi.